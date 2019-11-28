Флагман Realme X2 Pro готовится к российскому релизу

Стала известна дата российской презентации флагманского смартфона Realme X2 Pro, который вышел в Китае еще в середине октября. В нашей стране эту очень мощную и очень доступную новинку представят 4 декабря. В этот день будет объявлена цена и дата начала продаж. В Китае за базовую версия с 6 Гб оперативной и 64 ГБ флеш-памяти просят всего 370 долларов.

Новинку оснастили квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 13 Мп (телефото) и 2 Мп (замер глубины сцены), топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0 в топовой версии, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой HDR 10+, быстрой зарядкой на 50 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой Dolby Atmos и Hi Res Audio, а также модулем NFC.