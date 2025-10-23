Флагман Redmi K90 Pro Max оценили в 560 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов доступной моделью Redmi K90 Pro Max, которая основана на топовой 3-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Новинка также получила 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/м², ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, дополнительный графический процессор D2, систему охлаждения с испарительной камерой на 6700 мм², селфи-камеру на 20 Мп, тройную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Fusion 950 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 5-кратным оптическим зумом), акустику с двумя линейными динамиками и сабвуфером, аккумулятор ёмкостью 7560 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной зарядок и обратной 22,5-Вт зарядок, стеклянную тыльную панель и металлическую рамку, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и ультразвуковой подэкранный дактилоскоп. На дебютном китайском рынке за базовую версию с 12/256 ГБ просят эквивалент 560 долларов.

