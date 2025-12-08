Из Apple уходит сразу несколько крупных руководителей

В последние месяцы в высших кругах Apple происходит заметная текучка кадров. После того как в прошлом месяце компанию покинул один из ключевых дизайнеров iPhone Air, Bloomberg сообщил об уходе Алана Дайя, который с 2015 года занимал должность вице-президента по направлению Human Interface Design. Он переходит в другу крупную компанию, где возглавит новую дизайн-студию. Apple уже объявила, что его место займет Стив Лемэй, человек, который, по словам Тима Кука, так или иначе участвовал в создании каждого интерфейса Apple с 1999 года. Параллельно с этим стало известно об уходе Кэтрин Адамс, старшего вице-президента и главного юрисконсульта Apple, а также Лизы Джексон, вице-президента по направлениям экологии, политики и социальным инициативам.

Джексон уйдёт на пенсию в конце января, и пока её обязанности в сфере госрегулирования временно возьмёт на себя Адамс, прежде чем она сама покинет компанию в конце 2026 года. Экологическое и социальное направление теперь будет курировать операционный директор Apple Сабих Хан. Более того, несколько дней назад компания также сообщила о скорой пенсии Джона Джаннандреа, старшего вице-президента по машинному обучению и стратегии в области искусственного интеллекта. Если верить слухам, самое громкое увольнение ещё впереди. Поговаривают, что эпоха Тима Кука на посту генерального директора подходит к концу, а на смену ему якобы рассматривают Джона Тернуса, старшего вице-президента Apple по инженерии аппаратного обеспечения.
