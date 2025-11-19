Представлен защищенный телефон HMD Terra M

Компания HMD Secure пополнила ассортимент кнопочных телефонов защищенной моделью Terra M, которая ориентирована на бизнес-сегмент. Новинка характеризуется сенсорным 2,8-дюймовым дисплеем с поддержкой касаний в перчатках, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, настраиваемыми клавишами Push-to-Talk и экстренными кнопками для мгновенной связи, поддержкой 4G, VoLTE, VoWi-Fi, режимом точки доступа, модулем NFC, двумя слотами для SIM-карт и eSIM, батареей ёмкостью 2510 мАч с автономностью до 10 дней режима ожидания, процессором Qualcomm DragonwingTM QCM2290, креплением на ремень и зарядной станцией. Телефон появится в продаже в первом квартале следующего года, но цена пока не объявлена.

Samsung Galaxy S26 Edge показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks поделились изображениями смартфона S…
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Смартфон Sharp AQUOS sense10 оценен в 405 долларов …
Компания Sharp объявила о выпуске среднебюджетного смартфона AQUOS sense10, главной особенностью которого…
Samsung выпустит очень скромную партию Galaxy G Fold…
Компания Samsung намерена укрепить свои позиции на рынке складных устройств с помощью нового трикладного …
iPhone 20 получит уникальную систему камер…
Компания Apple, по слухам, собирается пропустить номер 19 в наименовании своих флагманов и сразу перейти …
Apple практически приостановила производство iPhone Air…
Всего через неделю после слухов о том, что Samsung якобы отменяет выпуск Galaxy S26 Edge из-за слабых про…
OnePlus 15 получит экран с ультратонкими рамками …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 15, который будет представлен…
Huawei разработала ИИ-память для дата-центров…
По сообщениям китайских СМИ, Huawei разрабатывает новый тип памяти, ориентированный на задачи искусственн…
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor