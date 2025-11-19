Представлен защищенный телефон HMD Terra M

Компания HMD Secure пополнила ассортимент кнопочных телефонов защищенной моделью Terra M, которая ориентирована на бизнес-сегмент. Новинка характеризуется сенсорным 2,8-дюймовым дисплеем с поддержкой касаний в перчатках, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, настраиваемыми клавишами Push-to-Talk и экстренными кнопками для мгновенной связи, поддержкой 4G, VoLTE, VoWi-Fi, режимом точки доступа, модулем NFC, двумя слотами для SIM-карт и eSIM, батареей ёмкостью 2510 мАч с автономностью до 10 дней режима ожидания, процессором Qualcomm DragonwingTM QCM2290, креплением на ремень и зарядной станцией. Телефон появится в продаже в первом квартале следующего года, но цена пока не объявлена.