Представлен тонкий смартфон Motorola Edge 70

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 70, главной особенностью которого стал корпус толщиной 5,99 мм и массой 159 граммов. Новинка также характеризуется алюминиевой рамкой авиационного класса, 6,67-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, прочностью корпуса по стандарту MIL-STD 810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69 и IP68, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ встроенной памяти, предустановленной ОС Android 16, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 68 Вт и 15 Вт соответственно, основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и вспомогательным сенсором, фронтальной камерой разрешением 50 Мп и двойными динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Цена смартфона составляет 800 евро.