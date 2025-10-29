Представлен тонкий смартфон Motorola Edge 70

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Edge 70, главной особенностью которого стал корпус толщиной 5,99 мм и массой 159 граммов. Новинка также характеризуется алюминиевой рамкой авиационного класса, 6,67-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, прочностью корпуса по стандарту MIL-STD 810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69 и IP68, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ встроенной памяти, предустановленной ОС Android 16, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 68 Вт и 15 Вт соответственно, основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и вспомогательным сенсором, фронтальной камерой разрешением 50 Мп и двойными динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Цена смартфона составляет 800 евро.

Realme 15T 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme 15T 5…
У процессоров A19 и A19 Pro обнаружили интересную особенност…
Apple снова сохранила для процессоров A19 и A19 Pro конфигурацию с шестью ядрами, где два отвечают за выс…
Смартфон REDMI 15 оценили в 14 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор Xiaomi компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона REDMI 15, …
Samsung Galaxy S26 Edge показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks поделились изображениями смартфона S…
Представлен TECNO Spark Go 5G с АКБ на 6000 мАч…
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark Go 5G, которая основана на 6-нано…
Официально: смартфоны серии Xiaomi 17 представят в сентябре…
Компания Xiaomi объявила, что флагманские смартфоны серии Xiaomi 17 будут представлены уже в конце этого …
Релиз iOS 26 плохо сказался на расходе батареи…
Apple выпустила крупное обновление iOS 26 в понедельник, и хотя оно принесло массу новых возможностей, вк…
Планшет Vivo Pad 5e появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в китайскую продажу планшет Vivo Pad 5e, который был представлен в начале октября…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor