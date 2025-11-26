Представлен смартфон HUAWEI Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN

Компания HUAWEI представила телевизор MateTV Max, который получил 110-дюймовую матрицу с подсветкой MiniLED и разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц или 240 Гц в игровом режиме, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, углами обзора до 178 градусов, пиковой яркостью 6000 нит, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами USB Type-A (USB 2.0), оптическим разъемом S/PDIF, 50-Мп камерой для видеозвонков, акустической системой с пятью полнодиапазонными динамиками из углеродного волокна мощностью по 20 Вт, тремя твитерами с купольной мембраной по 20 Вт и 60-Вт низкочастотным модулем с дифференциальным подвесом. Телевизор обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 9175 долларов.