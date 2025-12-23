Опубликованы ночные портреты с камеры Xiaomi 17 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала примеры ночных портретов, сделанных на основную камеру еще не представленного официально камерофона Xiaomi 17 Ultra. По словам производителя, перед нами новый победитель в ночной фотосъемке нового поколения. Аппарат получит главный модуль на базе 200-Мп дюймового датчика Omnivision OV50X с технологией LOFIC для расширенного динамического диапазона. Отдельно отмечается 200-Мп перископический модуль с сенсором Samsung и оптикой Leica APO. Смартфон также оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареей ёмкостью 6800 мАч, поддержкой 100-Втпроводной и 80-Вт беспроводной зарядок. Официальная презентация Xiaomi 17 Ultra запланирована на 25 декабря.