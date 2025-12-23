Опубликованы ночные портреты с камеры Xiaomi 17 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала примеры ночных портретов, сделанных на основную камеру еще не представленного официально камерофона Xiaomi 17 Ultra. По словам производителя, перед нами новый победитель в ночной фотосъемке нового поколения. Аппарат получит главный модуль на базе 200-Мп дюймового датчика Omnivision OV50X с технологией LOFIC для расширенного динамического диапазона. Отдельно отмечается 200-Мп перископический модуль с сенсором Samsung и оптикой Leica APO. Смартфон также оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареей ёмкостью 6800 мАч, поддержкой 100-Втпроводной и 80-Вт беспроводной зарядок. Официальная презентация Xiaomi 17 Ultra запланирована на 25 декабря.

Представлена глобальная версия OPPO Find X9 Pro…
Компания OPPO объявила о выпуске на глобальный рынок флагманского смартфона Find X9 Pro, который будет ст…
Глобальный Redmi Note 15 Pro 5G получит уменьшенную батарею…
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал подробности о глобальной версии смартфона Redmi Note 1…
OPPO A6x 5G готов к выходу …
Авторитетный инсайдер Абхешек Ядав сообщает, что уже в скором времени состоится релиз смартфона OPPO A6x …
Pixel 10 Pro XL не потянул Genshin Impact…
Google позиционирует Pixel 10 Pro XL как вершину собственных аппаратных и софтверных достижений, однако н…
Бюджетные смартфоны сильно подорожают в 2026 году…
Рост цен на DRAM на фоне глобального дефицита вынуждает производителей смартфонов пересматривать свои стр…
Realme GT 8 Pro уже анонсировали в России …
Компания Realme объявила, что еще не представленный официально флагман Realme GT 8 Pro станет первым смар…
Складной смартфон Huawei Pura X2 получит флагманский процесс…
Известный инсайдер Smart Pikachu поделился первыми подробностями о складном смартфоне Huawei Pura X второ…
Honor представила концепт Robot Phone…
Компания Honor представила концепт под названием «Robot Phone» — смартфон с камерой на подвесе со стабили…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor