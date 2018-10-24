Флагман Samsung Galaxy S10 может получить две двойные камеры

Китайские сетевые источники поделились свежими подробностями относительно флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который будет представлен в первом квартале 2019 года. Речь идет о младшей версии устройства, которой ранее прочили одинарную камеру, в то время как две другие модели должны были получить двойную и тройную камеры, соответственно. Согласно новой утечке, аппарат оснастят 5,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:2960 пикселей, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8150, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп и 16 Мп с диафрагмой f/1,5 и f/1,9, а также сдвоенной фронтальной камерой на 16 Мп и 8 Мп и диафрагмой f/1,9.