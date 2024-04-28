Флагман Sony Xperia 1 VI порадует ценой?

Сетевые источники поделились подробностями о цене на флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI, который будет представлен уже в середине мая. Утверждается, что на Тайване за смартфон попросят 40 тысяч тайваньских долларов (1225 американских долларов). Предыдущее поколение стоило 42 тысячи (1290 долларов). Есть предположение, что снижение цены связано с переходом от UHD-дисплея на более доступный экран с разрешением Full HD+ или QHD+. Также флагману приписывают наличие менее вытянутого корпуса, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 48 Мп (сенсор формата 1/1.4" с пикселями размером 1.12 мкм, 24-мм объективом с диафрагмой f/1.4, двойной автофокусировкой PD AF и оптической стабилизацией), 48 Мп (сверхширик с автофокусом на датчике 1/2.7) и 48 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом).

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