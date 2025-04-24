Флагман Sony Xperia 1 VII показали на фото

Японские источники опубликовали живые фото флагмана Sony Xperia 1 VII, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Судя по снимкам, аппарат сохранит привычный дизайн с отдельно расположенными модулями основной камеры. Отдельно отметим возвращение фиолетовой расцветки. Ранее сообщалось, что смартфон получит корпус с габаритами 161,9:74,5:8,5 мм, 6,5-дюймовый дисплей и топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что Sony Xperia 1 VI оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2340:1080 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, тройной основной камерой с 48-Мп главным модулем на базе сенсора Exmor T (24-мм оптика), 16-мм сверхширокогоульным модулем и модулем с телеобъективом с оптическим приближением от 3,5 до 7,1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой 30-Вт проводной и беспроводной зарядок.