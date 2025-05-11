Флагман Sony Xperia 1 VII показали в трех расцветках

Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными рендерами и пресс-изображениями флагманского смартфона Sony Xperia 1 VII, официальный релиз которого ожидается уже 13 мая. Утечка подтвердила наличие черной, зеленой и фиолетовой расцветок, привычного дизайна с плоским экраном и рамками, а также резкими углами, тройной основной камеры с покрытием ZEISS T* и перископическим телеобъективом, фронтальной камеры в верхней рамке и 3,5-мм гнезда для наушников.

По предварительным данным, смартфон оснастят флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, двумя датчиками освещенности для автоматической регулировки яркости и цветопередачи, батареей ёмкостью 5000 мАч, предустановленной ОС Android 15 и стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless.

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