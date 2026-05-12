Флагман Sony Xperia 1 VIII порадует новым дизайном

Сетевые источники опубликовали изображение флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII, который будет представлен уже в ближайшие дни. Судя по рендерам, нас наконец-то ждет измененный дизайн тыльной панели. Производитель объединил все модули тройной основной камеры в один прямоугольный блок. Также отметим наличие металлического корпуса, симметричных рамок, отсутствие вырезов в экране и отдельную физическую кнопку для камеры.

Что до параметров, смартфон оснастят 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой 48-Мп модулем с телеобъективом и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена смартфона в Европе составит около 1800 евро.