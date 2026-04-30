Motorola представила глобальную версию Edge 70 Pro

Сегодня компания Motorola представила глобальную версию смартфона Motorola Edge 70 Pro, которая получила важное отличие от индийской модели, выпущенной ранее. Если ранее устройство оснащалось тремя камерами по 50 Мп — основной, ультраширокоугольной и фронтальной, то глобальная версия дополнительно получила перископический телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом, поддержкой 50X Super Zoom Pro, оптической стабилизацией и эквивалентным фокусным расстоянием 81 мм. Также глобальная версия обзавелась беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой на 5 Вт, которых нет у версии для рынка Индии.

Остальные характеристики остались без изменений. Смартфон работает на процессоре Dimensity 8500 Extreme от компании MediaTek, оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц, работает на Android 16 и получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и обратной проводной зарядки на 5 Вт. Дополнительно устройство оснащено сканером отпечатков пальцев под экраном, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, сертификацией Hi-Res Audio, защитой по стандартам IP68/IP69 и модулем NFC. По памяти заявлено 12 ГБ оперативной LPDDR5X и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ накопителя UFS 4.1 для хранения личного контента. Звучит весьма неплохо, тем более, что производитель обещает конкурентную цену в своём сегменте — это хорошая новость, так как здесь используется практически стоковая прошивка.
Представлен смартфон OPPO A6s Pro c АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6s Pro, которая оценена на дебютном рынке Банглад…
Смартфон HONOR 600 показали на пресс-рендере …
Компания HONOR опубликовала официальные изображения смартфонов HONOR 600 и 600 Pro, которые будут предста…
Apple заняла 25% рынка активных смартфонов…
Apple стала лидером по продажам смартфонов в 2025 году и, согласно новому отчёту, предсказуемо сформирова…
В Москве пройдет сеанс одновременной игры в шахматы на склад…
16 февраля в Москве состоится сеанс одновременной игры в шахматы, организованный шахматным комьюнити Rep …
Флагман OPPO Find X9 Ultra раскупили в Европе …
Сетевые инсайдеры сообщают, что выпущенный неделю назад флагманский камерофон OPPO Find X9 Ultra вызвал б…
REDMI K90 Max показали в новой расцветке …
Компания Xiaomi опубликовала новые изображения смартфона REDMI K90 Max, который будет представлен уже зав…
Официально: OPPO K15 Pro+ получит АКБ на 8000 мАч…
Компания OPPO раскрыла некоторые характеристики смартфонов K15 Pro и K15 Pro+, которые будут представлены…
Oppo выпустила Find N6 без складки по центру экрана…
Сегодня компания Oppo представила складной флагман Find N6, который, по словам самого производителя, выхо…
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
