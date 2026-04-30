Motorola представила глобальную версию Edge 70 Pro

Сегодня компания Motorola представила глобальную версию смартфона Motorola Edge 70 Pro, которая получила важное отличие от индийской модели, выпущенной ранее. Если ранее устройство оснащалось тремя камерами по 50 Мп — основной, ультраширокоугольной и фронтальной, то глобальная версия дополнительно получила перископический телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом, поддержкой 50X Super Zoom Pro, оптической стабилизацией и эквивалентным фокусным расстоянием 81 мм. Также глобальная версия обзавелась беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой на 5 Вт, которых нет у версии для рынка Индии.

Остальные характеристики остались без изменений. Смартфон работает на процессоре Dimensity 8500 Extreme от компании MediaTek, оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц, работает на Android 16 и получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и обратной проводной зарядки на 5 Вт. Дополнительно устройство оснащено сканером отпечатков пальцев под экраном, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, сертификацией Hi-Res Audio, защитой по стандартам IP68/IP69 и модулем NFC. По памяти заявлено 12 ГБ оперативной LPDDR5X и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ накопителя UFS 4.1 для хранения личного контента. Звучит весьма неплохо, тем более, что производитель обещает конкурентную цену в своём сегменте — это хорошая новость, так как здесь используется практически стоковая прошивка.