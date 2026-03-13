OnePlus 16 получит 240-Гц экран

Профильный ресурс OnePlus Club поделился подробностями о смартфоне OnePlus 16, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие OLED-экрана производства BOE с разрешением 1.5K и кадровой частотой до 240 Гц, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, оперативной памяти стандарта LPDDR6, встроенной флеш-памяти UFS 4.1, основной камеры с перископическим модулем на основе 200-Мп датчика изображения Samsung HP5, батареи ёмкостью 9000 мАч, поддержки 120-Вт быстрой проводной и 50-Вт беспроводной зарядки, двойных коаксиальных динамиков, улучшенного ультразвукового подэкранного сканера отпечатков пальцев и нового вибромотора. Ранее этот источник достоверно раскрыл параметры OnePlus 15.

