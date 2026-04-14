Представлен бюджетный смартфон Realme Narzo 100 Lite 5G

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 100 Lite 5G, которая базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2.

Новинка также получила 6,8-дюймовый экран IPS с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой 144 Гц, частотой опроса сенсора 180 Гц и пиковой яркостью 900 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слот для карты памяти microSD, операционную систему Android 16 с прошивкой UI 7.0, тыльную камеру на 13 Мп ,селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 15-Вт проводной, обратной проводной и обходной зарядок, защиту от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64, прочность по стандарту MIL-STD 810H, а также корпус толщиной 8,4 мм и массой 212 граммов. Цена смартфона на индийском рынке составляет эквивалент 145 долларов за базовую конфигурацию с 4/64 ГБ памяти.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor