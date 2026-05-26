Смартфон Vivo S60 получит защиту от воды

Авторитетный инсайдер Experiencemore поделился подробностями о смартфонах серии Vivo S60, которые будут официально представлены 29 мая. Итак, базовую модель оснастят 6,59-дюймовым экраном с разрешением 1260p, производительным 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,92 мм и массой 207 граммов, селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением на базе датчика Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик), металлической рамкой, стеклянной тыльной панелью, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии IP68 и IP69. Vivo S60 Vitality Edition будет отличаться процессором MediaTek Dimensity 7500, сдвоенной камерой и корпусом массой 199 граммов.