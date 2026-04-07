Realme P4 Power появился в российской продаже

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme P4 Power, который оценен в 32 и 35 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что главной особенностью новинки является аккумулятор ёмкостью 10001 мАч.

Смартфон также имеет в своём оснащении 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, разрешением 1280:2800 пикселей и пиковой яркостью 6500 нит, 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra с максимальной частотой 2,6 ГГц, фирменный чип HyperVision+ AI, ОЗУ LPDDR4X, встроенную память UFS 3.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 10001 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 80 Вт и 27 Вт, а также корпус толщиной 9,08 мм, массой 219 граммов и ударопрочностью военного уровня.
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
