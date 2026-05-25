OPPO Reno16 Pro получил камеру с микроподвесом

Компания OPPO объявила о выходе смартфона Reno16 Pro, одной из особенностей которого стала основная камера. В главном модуле камеры используется 200-Мп датчик в сочетании с микроподвесом для интеллектуальной коррекции угла наклона до 5 градусов. Также в состав камеры вошел 50-Мп со сверхширокоугольный объектив и 50-Мп модуль с перископическим телеобъективом.

Смартфон также характеризуется 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2772:1272 точки, новым субфлагманским MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,73 ГГц и графикой Mali-G925 Immortalis MP12, системой охлаждения с нанокристаллическим теплоотводом, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт и 50-Вт беспроводной зарядок, корпусом толщиной от 7,7 до 7,86 мм и массой 208 граммов, стеклянной задней панелью и металлической рамкой. Цена OPPO Reno 16 Pro в Китае стартует с 660 долларов за вариант с 12/256 ГБ памяти.
