Флагман Sony Xperia XZ Pro получит 4K OLED-дисплей и двойные камеры

Сетевые источники поделились информацией о флагманском смартфоне Sony Xperia XZ Pro, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат оснастят 5,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4К (вероятно, Full HD разрешение будет действовать для меню, а UHD для контента), топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой с 18-Мп (1,33 мкм) и 12-Мп (1,38 мкм) сенсорами, двойной 13-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3420 мАч и предустановленной операционной системой Android Oreo. Официальный анонс нового флагмана Sony должен состояться в конце февраля на выставке MWC 2018.