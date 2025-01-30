Флагман Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех расцветках

Профильное издание 91mobiles и авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Ultra, релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие как минимум одной конфигурации памяти на 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, а также черной, белой и серебристой расцветок корпуса. Заметим, что предыдущее поколение в лице Xiaomi 14 Ultra продается только в черном и белом цветовых варианта.

Предыдущие слухи прочили Xiaomi 15 Ultra 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.