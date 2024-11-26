Флагман Xiaomi 15 Ultra засветился на фото

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra. Разумеется, снимок обращает на себя внимание гигантским модулем основной камеры. Отметим прямоугольный перископический модуль и три обычных модуля под ним.

По предварительным данным, в состав основной камеры войдет 200-Мп телевик на базе сенсора Samsung HP9, 50-Мп главный модуль на датчике Sony LYT-900 и два 50-Мп модуля. Также сообщается о 6,7-дюймовом AMOLED-экране с разрешением QHD+, топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарее ёмкостью 6000 мАч, поддержке проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно, а также предустановленной операционной системе Android 15 c фирменной прошивкой HyperOS 2.0. Релиз смартфона ожидается в феврале 2025 года.