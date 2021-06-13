Флагман Xiaomi Mi 11 Ultra подешевел до $765

Компания Xaiomi снова снизила цены на свой топовый смартфон Mi 11 Ultra на китайском рынке. На этот раз все три варианта подешевели на 80 долларов. В рамках распродажи «618» на JD.com аппарат обойдется в 765 долларов за базовую версию, в то время как на старте продаж за нее просили 940 долларов. Топовый вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти теперь стоит 925 долларов вместо 1100 долларов.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 может похвастаться крупным блоком основной камеры с главным модулем на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и 48 Мп модулем с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительным дисплеем на задней панели, 6,81-дюймовым экраном AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+, а также топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888.