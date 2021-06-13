Флагман Xiaomi Mi 11 Ultra подешевел до $765

Напомним, что Xiaomi Mi 11 может похвастаться крупным блоком основной камеры с главным модулем на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и 48 Мп модулем с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительным дисплеем на задней панели, 6,81-дюймовым экраном AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+, а также топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888.
Компания Xaiomi снова снизила цены на свой топовый смартфон Mi 11 Ultra на китайском рынке. На этот раз все три варианта подешевели на 80 долларов. В рамках распродажи «618» на JD.com аппарат обойдется в 765 долларов за базовую версию, в то время как на старте продаж за нее просили 940 долларов. Топовый вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти теперь стоит 925 долларов вместо 1100 долларов.