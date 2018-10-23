Флагман Xiaomi Mi 8 Pro появился за пределами Китая

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 Pro с подэкранным сканером отпечатков пальцев появился в продаже в Китае примерно месяц назад. Изначально предполагалось, что международные продажи новинки стартуют в ноябре, а первой страной станет Тайвань. Однако вчера китайский производитель неожиданно представил Mi 8 Pro на Тайване, а уже сегодня начал розничные продажи по цене около 500 долларов. Это дает право надеяться на скорый выход устройства и в других странах. По мнению экспертов, флагман может выйти в России уже в следующем месяце.

Напомним, что главной особенностью Xiaomi Mi 8 Pro стал встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, чувствительный к силе нажатия. Новинку можно купить в Китае по цене 467 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти и 525 долларов за вариант 8/128 ГБ. Аппарат также оснащается 6,21-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 точек, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 845 и аккумулятором на 3400 мАч.