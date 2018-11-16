Флагман Xiaomi Mi Mix 3S получит тройную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mi Mix 3S, выход которого ожидается только в марте следующего года. Сообщается, что аппарат сохранит дизайн предшественника и механизм слайдера с выдвигающейся фронтальной камерой, а также получит тройную основную камеру и встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. И если раньше упоминался самый продвинутый на рынке 48-Мп датчик изображения Sony IMX586, то теперь сообщается о старых сенсорах на 12 Мп. Также флагману прочат поддержку связи 5G, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8150, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Цена на смартфон стартует от 550 долларов.