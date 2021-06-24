Флагман Xiaomi Mi Mix 4 получит SoC Snapdragon 888 Pro

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожидается грядущей осенью. Итак, аппарат получит аккумулятор BM58 емкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 80 Вт, а также еще не представленный официально чипсет Snapdragon 888 Pro, который представляет собой разогнанный Snapdragon 888.

Ранее сообщалось, что Mi Mix 4 первым из смартфонов Xiaomi получит подэкранную селфи-камеру и новую версию фирменной оболочки MIUI 13. Выход данной прошивки ожидается уже в июле или в августе.