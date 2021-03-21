Флагман ZTE Axon 30 Pro получит три камеры по 64 Мп

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне ZTE Axon 30 Pro, который относится к сегменту флагманских устройств. Итак, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2840 МГц, графическим ускорителем Adreno 660 и модемом для мобильных сетей пятого поколения, дисплей Visionox разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, подэкранную камеру для селфи разрешением 44 Мп, батарею емкостью 4500 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки на 55 Вт, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп каждый и стереодинамики. Если верить источникам, старт продаж смартфона запланирован на май этого года.

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