Флагман ZTE Nubia Z18 показался на живых фото

Сетевые источники опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, изображен флагманский смартфон ZTE Nubia Z18. Судя по снимкам, дисплей устройства не избежит выреза, но он будет как у Essential Phone, чем как у iPhone X. Справедливости ради отметим, что у китайца более широкая нижняя рамка. Что до характеристик, то ZTE Nubia Z18 прочат двойную основную камеру на 24 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, шестидюймовый дисплей с разрешением Full HD+, топовую однокристальную платформу Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти.