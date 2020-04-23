Флагман iQOO Neo3 оценен в 380 долларов

Как и ожидалось, бренд iQOO представил смартфон Neo3, который может похвастаться топовыми характеристиками по доступной цене. Новинку оснастили топовым чипсетом Snapdragon 865, 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 6,57-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10 и кадровой частотой 144 Гц, системой охлаждения 11-го поколения, основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп. Смартфон появится в китайской продаже 29 апреля по цене от 380 долларов.