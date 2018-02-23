Флагманы LG G6 и LG V30 получат Android 8.1 Oreo

Флагманские смартфоны LG G6 и LG V30 войдут в программу Android Enterprise Recommended от компании Google после того, как получат обновление прошивки до Android 8.1 Oreo. Так корейский производитель официально подтвердил работу над апдейтом до Android 8.1 Oreo. Отметим, что LG V30 начал получать Android 8.0 Oreo еще в конце прошлого года, но только в некоторых регионах. Что до LG G6, то он должен получить «печеньку» до конца июня. Напомним, программа Android Enterprise Recommended предназначена для больших предприятий, которым необходимо безопасное управление мобильных устройств сотрудников.