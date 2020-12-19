Флагманская видеокарта Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro + скоро поступит в продажу

Sapphire представила флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT Nitro +.

RX 6900 XT Nitro + получила обновленный дизайн, массивное охлаждение с шестью тепловыми трубками и заводской разгон. Система охлаждения из трех вентиляторов обеспечивает низкие температуры и разгонный потенциал.

Видеокарта имеет стильную заднюю металлическую пластину с RGB-подсветкой. Для питания потребуется два 8-контактных разъема. Потребляемая мощность видеокарты 350 Вт. Производитель рекомендует блок питания мощностью не менее 850 Вт. Длина видеокарты 310 мм.

Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro + оснащена двойным BIOS. На задней панели есть один порт HDMI и три порта DisplayPort.

На борту 16 Гб видеопамяти, частота в разгоне составляет 2360 МГц.

Карта Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro + поступит в продажу в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro +
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