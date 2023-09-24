Флагманские часы Xiaomi Watch 2 Pro показали на рендерах

В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках умных часов Xiaomi Watch 2 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, часы оснастят защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, корпусом из нержавеющей стали, флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, батареей ёмкостью 495 мАч, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приемником GPS, модулем NFC, датчиками для измерения ЧСС и ЭКГ, вращающимся безелем, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также временем автономной работы до 72 часов. Опубликовавший эти данные инсайдер имеет 100-процентную достоверность утечек.