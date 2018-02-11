Флагманский ASUS Zenfone 5z выпустят в июне

Вчера состоялось ежеквартальное общение ASUS с инвесторами, благодаря чему стали известны планы тайваньской компании. Итак, в марте будут выпущены Zenfone Max Pro M1 (продвинутая версия Zenfone Max Plus M1) и Zenfone 5, а уже в июне дебютирует топовый Zenfone 5z. Что до официальной презентации этих устройств, то она запланирована 27 февраля в рамках Всемирного Мобильного Конгресса. Помимо вышеназванных моделей, ожидается выход недорогого Zenfone 5 Lite. Слухи прочат новинкам полноэкранные экраны с вырезом в духе iPhone, вертикальные двойные камеры и процессоры Qualcomm Snapdragon.