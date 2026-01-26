Флагманский OPPO Find X9s получит топовый процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном флагмане OPPO Find X9s, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (главный), 200 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), 6,3-дюймового дисплея с узкими рамками, топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G1 Ultra и нейронным процессором NPU 990, батареи ёмкостью минимум 7000 мАч, поддержки беспроводной зарядки, ультразвукового подэкранного сканера отпечатков, мультиспектрального сенсора в основной камере и полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.

Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
