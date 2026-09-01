Флагманский Oppo Find X10 получит аккумулятор 8000 мАч и 200 Мп сенсоры

Компания Oppo готовит к выпуску новую линейку смартфонов Find X10. Старт продаж на китайском рынке запланирован на сентябрь, а уже к концу октября, если верить поступающей информации, модели Find X10 и Find X10 Pro Max доберутся и до международной аудитории. Большая часть утечек до сих пор была сосредоточена на старшей версии Pro Max, тогда как базовый Find X10 оставался в тени. Однако свежие данные от инсайдера Digital Chat Station указывают на то, что младшая модель тоже заслуживает пристального внимания и способна удивить.

Судя по имеющейся информации, Find X10 может стать самым производительным флагманом среди устройств китайских брендов в этом году, если говорить о моделях без каких-либо специальных модификаций. Устройству прочат сразу несколько уникальных особенностей: аккумулятор на 8000 мАч, две камеры с разрешением 200 мегапикселей (основная и перископический телеобъектив), а также дисплей с поддержкой цветового охвата BT.2020. Ранее ходили разговоры о том, что Oppo экспериментирует с перископическими модулями на 200 и 64 мегапикселя. Теперь же, похоже, выбор сделан в пользу более крупного сенсора. Для телеобъектива будет использоваться матрица формата 1/1,56 дюйма, тогда как основная камера получит сенсор 1/1,4 дюйма. Экран устройства — 6,59 дюйма с разрешением уровня «1,5K» и минимальными рамками по всему периметру. Для контекста стоит вспомнить предыдущее поколение — Find X9. У него основная камера имеет 50 Мп и сенсор 1/1,4 дюйма, телеобъектив-перископ тоже на 50 Мп, но с матрицей 1/1,95 дюйма. Габариты и разрешение дисплея у новинки останутся прежними, однако сама панель будет заметно доработана.