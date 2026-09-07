Складной смартфон Xiaomi 18 Fold оценили в 1640 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент складных смартфонов флагманской моделью Xiaomi 18 Fold, которая базируется на топовой однокристальной системе XRING O3. Этот фирменный процессор набирает в популярном бенчмарке AnTuTu более 5 миллионов баллов.

Новинку также оснастили внешним 5,38-дюймовым экраном разрешением 1712:1168 точек, внутренним 7,58-дюймовым дисплеем с разрешением 2364:1672 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит при APL 30%, толщиной в разложенном состоянии 10,68 мм, а в сложенном 5,02 мм, массой 219 граммов, рамкой корпуса из алюминиевого сплава 7-й серии, 12 или 16 ГБ оперативной памятью LPDDR6, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик). Смартфон оценен на китайском рынке в эквивалент 1640 за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти. Специальная керамическая версия выйдет ограниченным тиражом в 1500 штук по цене в 2385 долларов за единственную конфигурацию с 16 ГБ/1 ТБ памяти.

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