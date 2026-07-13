Samsung повысила цены на ремонт своих смартфонов

По данным Samsung, около 80% стоимости ремонта приходится на запасные части, оставшиеся 20% составляют оплата труда и сервисные сборы, которые компания решила не менять. Представитель Samsung Electronics Service отметил, что повышение цен связано исключительно с удорожанием материалов, тогда как стоимость работ и обслуживания осталась прежней. И хотя многие связывают рост цен на электронику с подорожанием памяти на фоне бума искусственного интеллекта, в случае ремонта смартфонов это не является ключевым фактором. Оперативная память и накопители редко заменяются отдельно — при их неисправности обычно меняется вся материнская плата. По информации The Chosun, основной причиной роста расходов стали более высокие цены на сырьё, включая медь и золото. Они используются в компонентах смартфона, пусть и в не очень больших количествах.