Samsung повысила цены на ремонт своих смартфонов

Рост цен на комплектующие вынуждает Samsung повышать стоимость не только своих смартфонов, но и их ремонта. Как сообщает издание The Chosun, в Южной Корее компания увеличила цены на материалы для ремонта смартфонов в среднем на 5%. Подорожание затронуло и другие категории техники — например, стоимость материалов для ремонта бытовой техники Samsung выросла в среднем на 9%. В денежном выражении средний ремонт смартфона стал дороже примерно на 11000 южнокорейских вон, что эквивалентно примерно 7,37 доллара. Сумма относительно небольшая, но для владельцев устройств это всё же означает дополнительные расходы.

По данным Samsung, около 80% стоимости ремонта приходится на запасные части, оставшиеся 20% составляют оплата труда и сервисные сборы, которые компания решила не менять. Представитель Samsung Electronics Service отметил, что повышение цен связано исключительно с удорожанием материалов, тогда как стоимость работ и обслуживания осталась прежней. И хотя многие связывают рост цен на электронику с подорожанием памяти на фоне бума искусственного интеллекта, в случае ремонта смартфонов это не является ключевым фактором. Оперативная память и накопители редко заменяются отдельно — при их неисправности обычно меняется вся материнская плата. По информации The Chosun, основной причиной роста расходов стали более высокие цены на сырьё, включая медь и золото. Они используются в компонентах смартфона, пусть и в не очень больших количествах.
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