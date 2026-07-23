Huawei Nova 16 SE получит батарею на 10000 мАч

Сетевые источники, среди которых и авторитетный инсайдер Digital Chat Station, раскрыли подробности о смартфоне Huawei Nova 16 SE. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 10000 мАч, 6,84-дюймового плоского экрана с разрешением 1,5К, основной камеры с 50-Мп главным модулем и фирменным мультиспектральным сенсором, неназванной однокристальной системой 8 серии, а также черной, белой, оранжевой и синей расцветок корпуса. Ориентировочная цена смартфона составляет от 280 до 240 долларов в зависимости от конфигурации.

Напомним, что выпущенный в июне базовый nova 16 оснащается фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 9010S с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,68-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки яркости ШИМ- 2160 Гц и пиковой яркостью 5500 нит, тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (перископический телеобъектив), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой спутниковых сообщений BeiDou и предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 6.1.
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