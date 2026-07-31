Redmi показала дизайн смартфона K100 Pro Max

Компания Redmi официально подтвердила дату презентации серии K100 Pro — она состоится 11 августа. Вместе с этим объявлением компания впервые показала дизайн Redmi K100 Pro Max. В отличие от прошлых поколений, Redmi сначала представит K100 Pro и K100 Pro Max, а стандартная версия K100 появится позже. Президент Xiaomi Лу Вэйбин подтвердил, что задержка выхода базовой модели не означает отмену смартфона — устройство всё же выйдет на рынок и сохранит ориентацию на флагманскую производительность и удобство повседневного использования, но сначала бренд отдаст предпочтение более производительной модели.

Redmi также объяснила, что рост стоимости памяти и других компонентов повлиял на стратегию компании в этом году. В результате Redmi K100 Pro будет позиционироваться как универсальный флагман в ценовом сегменте около 4000 юаней (примерно 590 долларов) без серьёзных компромиссов, тогда как K100 Pro Max станет моделью, ориентированной прежде всего на максимальную игровую производительность. Согласно недавним результатам тестирования Geekbench, серия Redmi K100 Pro получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, плюс смартфоны будут доступны с экранами диагональю 6,59 и 6,9 дюйма. Обе версии оснастят плоскими панелями с частотой обновления 185 Гц и технологией Super Pixel, которая должна обеспечить энергопотребление на уровне дисплеев с разрешением 1K при визуальной чёткости, близкой к 2K. Звучит весьма неплохо на самом деле, да и дизайн интересный.