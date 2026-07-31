Redmi показала дизайн смартфона K100 Pro Max

Компания Redmi официально подтвердила дату презентации серии K100 Pro — она состоится 11 августа. Вместе с этим объявлением компания впервые показала дизайн Redmi K100 Pro Max. В отличие от прошлых поколений, Redmi сначала представит K100 Pro и K100 Pro Max, а стандартная версия K100 появится позже. Президент Xiaomi Лу Вэйбин подтвердил, что задержка выхода базовой модели не означает отмену смартфона — устройство всё же выйдет на рынок и сохранит ориентацию на флагманскую производительность и удобство повседневного использования, но сначала бренд отдаст предпочтение более производительной модели.

Redmi также объяснила, что рост стоимости памяти и других компонентов повлиял на стратегию компании в этом году. В результате Redmi K100 Pro будет позиционироваться как универсальный флагман в ценовом сегменте около 4000 юаней (примерно 590 долларов) без серьёзных компромиссов, тогда как K100 Pro Max станет моделью, ориентированной прежде всего на максимальную игровую производительность. Согласно недавним результатам тестирования Geekbench, серия Redmi K100 Pro получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, плюс смартфоны будут доступны с экранами диагональю 6,59 и 6,9 дюйма. Обе версии оснастят плоскими панелями с частотой обновления 185 Гц и технологией Super Pixel, которая должна обеспечить энергопотребление на уровне дисплеев с разрешением 1K при визуальной чёткости, близкой к 2K. Звучит весьма неплохо на самом деле, да и дизайн интересный.
HONOR Robot Phone показали на живых фото …
В сети появились фотографии распаковки смартфона HONOR Robot Phone, полноценный релиз которого состоится …
Lenovo Legion Y70 с АКБ на 8000 мАч стоит 380 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых смартфонов моделью Legion Y70 (2026), которая базируется на…
iQOO 15T получит процессор Dimensity 9500 Monster Edition…
В сети появились новые подробности о смартфоне iQOO 15T, официальный релиз которого состоится 20 мая в Ки…
REDMI Note 17 Pro получит защиту от воды …
Известный информатор Experience More раскрыл некоторые характеристики смартфонов REDMI Note 17 и Note 17 …
Представлен телефон Nokia 250 с двумя камерами …
Компания HMD объявила о выходе кнопочного телефона Nokia 250 4G Smart, который сочетает классический диза…
Представлен смартфон Moto G77 Power с АКБ на 7000 мАч…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G77 Power, которая базируется на 6-наноме…
Смартфон HONOR X7e оценили в 18 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X7e, рекомендованная цена которого составила 1…
Vivo Y600 Pro стал хитом продаж …
Компания Vivo отчиталась об успехах смартфона Y600 Pro, который появился в китайской продаже пару дней на…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor