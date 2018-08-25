Флагманский аппарат Xiaomi Mi 8

Компания Xiaomi снизила стоимость только на один гаджет – на базовую модель Mi 8, в арсенале которой 6 ГБ «оперативки» и 64 ГБ энергонезависимой памяти.Данная акция по снижению цены дает девайсу Mi 8 неоспоримое преимущество перед главным конкурентом – смартфоном Meizu 16, который также базируется на процессоре Snapdragon 845 и стоит 395 долларов. И еще один фактор играет в пользу Xiaomi Mi 8: на складах компании Meizu уже закончились запасы флагманской модели. Разумеется, потребитель в этой ситуации сделает выбор в пользу Mi 8. О стоимости смартфона пока неизвестно.