Флагманский смартфон ASUS Zenfone 12 Ultra оценили в 1100 евро

Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Zenfone 12 Ultra, которая уже появилась в европейской продаже по цене от 1100 евро. Новинку оснастили 6,78-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony Lytia 700 с 6-осевой системой стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом с шелковисто-матовой отделкой и алюминиевой рамкой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, двумя стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, а также поддержкой 65-Вт проводной и беспроводной зарядки Qi 1.3.

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