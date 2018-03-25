Флагманский смартфон HTC U12 не будет анонсирован

Сетевые инсайдеры сообщили о том, что компания HTC решила изменить свой подход по выпуску смартфонов. По словам источника, единственным флагманским смартфоном тайваньского производителя в этом году станет HTC U12+. Его уменьшенная версия, которая фигурировала в слухах под названием HTC U12, представлена не будет. Также ожидается выпуск модели HTC U12 Life, которая представляет средний ценовой сегмент.

Напомним, что слухи прочат HTC U12+ шестидюймовый дисплей с разрешением 2880:1440 пикселей, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ флэш-памяти, двойную 16 и 12 Мп основную камеру и аккумулятор на 3420 мАч. Официальный дебют HTC U12+ ожидается в начале мая.