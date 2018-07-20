Флагманский смартфон HTC U12+ вышел в России

Компания НТС дала старт российским продажам флагманского смартфона HTC U12+, который был представлен почти два месяца назад. Версия с 128 ГБ в чёрном и полупрозрачном синем вариантах доступна по цене 64 990 рублей, а версия с 64 ГБ в чёрном цвете оценена в 59 990 рублей.

Напомним, что смартфон оснастили 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением 1440:2880 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойной 8-Мп фронтальной камерой, двойной основной камерой с на 16 Мп (телефото) и 12 Мп (широкоугольная) UltraPixel 4, которая уже была оценена специалистами DxOMark на 103 балла, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3500 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, разблокировкой по лицу, AR-стикерами, защитой от воды и пыли на уровне IP68, сенсорной кромкой сенсорной кромкой Edge Sense 2.0 и Android 8.0 Oreo с оболочкой Sense 10.