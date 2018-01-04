Флагманский смартфон LG G7 переименуют

С 2012 года компания LG выпускает флагманские смартфоны в рамках G-серии. Сегодня в сети появилась информация о том, что семейство ждет ребрендинг, а потенциальный LG G7 получит другое название. Предполагается, что аппарат будет называться LG G50, что уравняет две флагманские серии после выхода V50 осенью. Нечто подобное произошло с компанией Samsung полтора года назад, которая отменила Galaxy Note 6 в пользу провального Galaxy Note 7. Анонс следующего флагманского смартфона LG, как и всегда, ожидается на выставке MWC, которая стартует в конце февраля.