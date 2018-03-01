Флагманский смартфон LG G7 показали на MWC 2018

Оказывается, компания LG показала на выставке MWC 2018 флагманский смартфон LG G7, разрабатываемый под кодовым названием Neo. Видимо, аппарат демонстрировался лишь избранным журналистам, которые благополучно слили в сеть фото и характеристики устройства.

Итак, аппарат оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, 8-Мп фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти в младшей версии, 6/128 ГБ памяти в старшей версии, а также аккумулятором на 3000 мАч. Впрочем, всезнающий Эван Бласс (Evan Blass) утверждает, что LG G7 Neo может быть отменен, а вместо него во второй половине года будет выпущен смартфон под кодовым названием Judy.