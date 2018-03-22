Флагманский смартфон LG G7 засветился на постере

В сети появился рекламный постер флагманских смартфонов LG G7/G7+, которые еще не были представлены официально. Источник утверждает, что изображение утекло из компьютера LG, который использовался компанией на выставке MWC 2018. Представители южнокорейского гиганта молчат, а потому мы не можем проверить достоверность постера. Если информация подтвердится, то мы получим очередной клон iPhone X с пресловутой «бровью» на передней панели. Что до технических характеристик, то LG G7 прочат поддержку функций искусственного интеллекта LG V30 ThinQ, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, OLED-дисплей и ценник в районе 700 евро.