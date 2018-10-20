Флагманский смартфон Mate 20

Компания Huawei выпустила мощный смартфон по своим функциям. Девайс Mate 20 изготовлен в цветах «полуночный синий» и «сумерки».Pro-версия получила фирменную беспроводную зарядку Wireless Quick Charge с функцией ускоренной 15-ваттной зарядки стандарта QI.Тыльная камера Mate 20 включает в себя три блока с разрешением 16 МП, 20 МП и 8 МП. Камера для селфи-снимков и видеозвонков имеет на вооружении оптический сенсор на 24 МП и обладает функцией автофокуса.Стоимость смартфона составит 57770 тысяч рублей.