Флагманский смартфон Meizu X2 получит Snapdragon 845

Ни для кого не секрет, что следующим флагманским смартфоном компании Meizu станет юбилейный Meizu 15 и его продвинутая версия Meizu 15 Plus. Многочисленные слухи приписывают этому смартфону чипсеты Exynos или Snapdragon нового поколения, а также прошлогодний процессор Snapdragon 835. Сегодня китайские сетевые источники сообщили о том, что Meizu готовит топовый аппарат на Snapdragon 845, но это будет не Meizu 15, а стеклянный Meizu X2. Прототип этого устройства с дополнительным круглым экраном можно увидеть на фото. Если верить источнику, цена смартфона составит 2999 юаней или около 26,7 тыс. рублей. Возможно, анонс Meizu 15 или Meizu X2 состоится уже 6 марта.