Флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco оценен в $750

Компания HMD Global в рамках стартовавшей сегодня выставки MWC 2018 представила новый флагманский смартфон Nokia 8 Sirocco, название которого отсылает к премиальному телефону Nokia 8800 Sirocco. Новинку оснастили изогнутым 5,5-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 2K, основной двойной камерой 12+13 Мп с оптикой ZEISS и 2-кратным оптическим зумом, 5 Мп камерой для селфи, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором 3260 мАч с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi, защитой от воды и пыли IP67, а также предустановленной Android 8.0 Oreo. Габариты устройства равны 40,93:72,97:7,5 мм. Nokia 8 Sirocco появится в продаже в апреле по ориентировочной цене 749 евро.