Флагманский смартфон Nokia 9 будет стоить 1000 долларов

Сетевые источники поделились очередной порцией информации о флагманском смартфоне Nokia 9, который еще не был представлен официально. Сообщается, что цена устройства составит 990 долларов. Почему так дорого? Вероятно, потому что аппарат оснастят камерой-Light, которая состоит из пяти-девяти модулей. Месяц назад утверждалось, что данный прототип найдет свое применение в серийном устройстве до конца года. Если это будет Nokia 9, то, хочется надеяться, нас ждет революция в мобильной фотосъемке. Пожалуй, такой смартфон будет стоить 1000 долларов, которые просят, скажем, за iPhone X.