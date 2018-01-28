Флагманский смартфон Nokia 9 показался на фото в чехле

Сетевые источники добыли пресс-рендер смартфона Nokia 9, который еще не был представлен официально. Отметим двойную камеру с маркировкой ZEISS, двойную светодиодную вспышку, сканер отпечатков пальцев и выделенную кнопку камеру, расположенную на левом торце.

По предварительным данным, Nokia 9 получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей от LG Display, двойную основную камеру на 12+13 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3250 мАч. Предполагается, что HMD Global представит Nokia 9 на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.